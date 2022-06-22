Четверо полицейских спасли тонущего мальчика на реке Пышме

Руководитель МО МВД России "Камышловский" направил в адрес регионального главка полиции ходатайство о поощрении спасителей. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России "Камышловский" спасли 11-летнего тонущего мальчика. В адрес главного управления МВД России по Свердловской области направлено ходатайство о поощрении отличившихся полицейских.

Наряд патрульно-постовой службы, состоящий из младших сержантов Михаила Зарецкого, Валентины Флягиной, Элины Суботей и сержанта Юрия Легостаева, увидели тонущего ребенка во время обхода вверенной им территории. Всего в реке купалось четверо детей, трое из которых плавали возле берега, а четвертый находился примерно в 10 метрах от него. Последний размахивал руками, периодически уходя под воду и всплывая на поверхность.

Когда сотрудники полиции увидели это, Михаил Зарецкий скинул с себя одежду и поспешил на помощь ребенку. Младшему сержанту удалось вытянуть мальчика на поверхность и доплыть до берега. Валентина Флягина помогла подростку прийти в чувство, дополнительная медицинская помощь не потребовалась.

"Спасенным оказался местный житель по имени Никита, 2010 года рождения. Сотрудники ППСП связались с его матерью и попросили подъехать в территориальный ОВД. Всю компанию подростков на патрульном автомобиле доставили в отдел полиции, где передали инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних. Сюда же прибыли законные представители всех участников происшествия, с которыми стражи порядка провели профилактическую беседу. В ОВД расплакавшаяся женщина горячо поблагодарила стражей порядка за спасение ее единственного ребенка", — рассказал "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Руководитель МО МВД России "Камышловский" направил в адрес регионального главка полиции ходатайство о поощрении спасителей.