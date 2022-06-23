За пострадавшими при взрыве на талицкой автозаправке вылетел вертолет из Екатеринбурга

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Пострадавших при взрыве на территории газовой заправки в Талице транспортируют вертолетом Центра медицины катастроф в больницу Екатеринбурга.

Как сообщил "Областной газете" пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков, вертолет уже летит за пострадавшими. Вероятно, их госпитализируют в ожоговый центр 40-й больницы. Решение об этом будет принято на месте — все зависит от состояния пациентов.

Напомним, взрыв на заправке из-за разгерметизации цистерны с газом произошел сегодня днем. После начался пожар. В результате в городскую больницу госпитализировали 2-х пострадавших.