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23 июня 2022, 17:24

За пострадавшими при взрыве на талицкой автозаправке вылетел вертолет из Екатеринбурга

  Юлия Пастух
Вертолет ТЦМК

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Пострадавших при взрыве на территории газовой заправки в Талице транспортируют вертолетом Центра медицины катастроф в больницу Екатеринбурга.

Как сообщил "Областной газете" пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков, вертолет уже летит за пострадавшими. Вероятно, их госпитализируют в ожоговый центр 40-й больницы. Решение об этом будет принято на месте — все зависит от состояния пациентов.

Напомним, взрыв на заправке из-за разгерметизации цистерны с газом произошел сегодня днем. После начался пожар. В результате в городскую больницу госпитализировали 2-х пострадавших.

Областная газета Свердловской области

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