Темы дня

Общество / Происшествия
24 июня 2022, 09:42

При жесткой посадке Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека

  Юлия Пастух

Сегодня утром в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился. 

В Минобороны указали, что катастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Сообщается, что борт совершал учебно-тренировочный полет без груза, — передает ТАСС.

По данным экстренных служб, в результате аварии пострадали пять человек, четыре человека погибли, пишет издание.

На месте жесткой посадки произошел пожар, его потушили. Открытого огня сейчас не наблюдается, происходит проливка обломков, территория оцеплена. Самолет, по информации издания, приземлился в поле рядом с частными жилыми домами в лугах поймы реки Плетенка. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2022, 13:36 / Общество
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с огнестрельным ранением девочки на Среднем Урале
24.06.2022, 13:07 / Общество
В Екатеринбурге 26 июня состоится День молодежи. Программа праздника
24.06.2022, 12:57 / Экономика
Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о поддержке компании "Уральские авиалинии"
24.06.2022, 12:56 / Общество
Екатеринбургское ТСЖ заплатило почти 200 тысяч за упавшую на автомобиль ветку
24.06.2022, 12:28 / Общество
Пострадавшего при взрыве на талицкой автозаправке госпитализировали в ожоговый центр Екатеринбурга