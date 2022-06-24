При жесткой посадке Ил-76 под Рязанью погибли четыре человека

Сегодня утром в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

В Минобороны указали, что катастрофа произошла из-за неисправности двигателя. Сообщается, что борт совершал учебно-тренировочный полет без груза, — передает ТАСС.

По данным экстренных служб, в результате аварии пострадали пять человек, четыре человека погибли, пишет издание.

На месте жесткой посадки произошел пожар, его потушили. Открытого огня сейчас не наблюдается, происходит проливка обломков, территория оцеплена. Самолет, по информации издания, приземлился в поле рядом с частными жилыми домами в лугах поймы реки Плетенка.