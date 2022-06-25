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25 июня 2022, 13:10

Возле поселка Арти столкнулись Mazda и грузовик MAN. В ДТП погиб один человек

ДТП

Полицейские установили, что погибшая являлась жительницей Ревды. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

На 3-м километре обхода поселка Арти столкнулись кроссовер Mazda CX5 и грузовик MAN TGX. В результате аварии погибла 49-летняя женщина, находившаяся за рулем Mazda.

По предварительной информации, женщина 1973 года рождения двигалась в сторону Уфы со стороны Ревды. При проезде нерегулируемого перекрестка она не предоставила преимущество движения грузовику с прицепом, двигавшемуся справа, и произошло столкновение.

Женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, водитель грузовика не пострадал.

Полицейские установили, что погибшая являлась жительницей Ревды, имела стаж управления транспортными средствами 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекалась. Женщина была пристегнута ремнем безопасности, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель грузовика MAN был трезв в момент ДТП. Была ли пьяна автомобилистка, станет известно после проведения судмедэкспертизы. Госавтоинспекция продолжает выяснение всех обстоятельств произошедшего

Областная газета Свердловской области

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