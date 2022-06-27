Мотоцикл влетел в толпу зрителей на мотокроссе в Ирбите

Пострадали шесть человек, среди среди них один ребенок. Фото: Владимир Мартьянов

В Ирбите Свердловской области на 2-м этапе соревнований Чемпионата России на мотоциклах с колясками произошло ЧП — один из гонщиков не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.

Как сообщил "Областной газете" пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков, пострадали 6 человек, среди них 1 ребенок, его госпитализировали. Состояние у всех удовлетворительное, людям оказана медицинская помощь.

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Соревнования были посвящены году Героев в Ирбите и 60-летию проведения чемпионата СССР по мотокроссу на мотоциклах с колясками.