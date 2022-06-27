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27 июня 2022, 12:52

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва заправки в Талице

Заправочная станция

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Сотрудники Талицкого межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту возгорания и взрыва на автогазозаправочной станции. Пострадали два человека, одним из них оказался мужчина 1964 года рождения, работающий водителем на предприятии, которое обслуживает станцию.

Напомним, взрыв на заправке из-за разгерметизации цистерны с газом произошел 23 июня. После начался пожар. Водитель, получивший ожоги, был доставлен на вертолете Центра медицины катастроф в ожоговый центр ГКБ № 40 Екатеринбурга. Другой пострадавший отказался от госпитализации.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщают в telegram-канале СУ СКР по Свердловской области, сейчас следователи проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, сбора и закрепления доказательной базы. Также проводится судмедэкспертиза для оценки тяжести вреда, причиненного здоровью мужчины.

Областная газета Свердловской области

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