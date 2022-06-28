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Общество / Происшествия
28 июня 2022, 15:42

Автокран насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

  Юлия Пастух
Сотрудник ДПС на месте аварии

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле Свердловской области водитель автокрана сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Балакинской. От полученных травм женщина скончалась.

За рулем грузовика был 52-летний мужчина, имеющий стаж вождения 33 года. За последний год водитель 29 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

Сотрудники технадзора выявили, что водитель не имел разрешающих документов на тяжеловесную технику и управлял автокраном с техническими неисправностями — световые приборы были с дефектами. 

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Мужчина пояснил, что пешехода не видел и остановился сразу, как только услышал удар. Проведенное медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Госавтоинспекция напоминает водителям, что подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заранее снижать скорость. Продолжать движение можно только при полной уверенности, что пешеходы отсутствуют или закончили переход дороги. Но и самим пешеходам не следует пренебрегать мерами безопасности, выходя на проезжую часть.

Областная газета Свердловской области

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