На улице Дорожной в Екатеринбурге камнепад с балкона повредил четыре автомобиля

Различные повреждения кузова обнаружили владельцы автомобилей Chery Tiggo, Ford Fusion, Hyundai X35 и "Нива". Фото: ИА "Ночные новости"

Минувшей ночью в Екатеринбурге по адресу ул. Дорожная, 19 неизвестные выбили кирпичную кладку на общем балконе девятого этажа. Камни упали на парковку, повредив четыре автомобиля.

Различные повреждения кузова обнаружили владельцы автомобилей Chery Tiggo, Ford Fusion, Hyundai X35 и "Нива". Сильнее всего пострадали последние два авто: у Hyundai разбита фара и поврежден капот, а у "Нивы" — крыша.

Фото: ИА "Ночные Новости"

Фото: ИА "Ночные Новости"

Очевидцы рассказали, что камнепад произошел около 1:00. Хулиганы, которые разбили кирпичную кладку, не остановились на достигнутом и, спустившись на первый этаж дома, подожгли рекламные листовки в почтовых ящиках. Пожар был потушен жильцами, они же рассказали, что это уже второй подобный инцидент за последний месяц.