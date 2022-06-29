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Общество / Происшествия
29 июня 2022, 10:47

Полицейским в Нижней Туре удалось разыскать потерявшуюся в лесу 79-летнюю женщину

Женщина

Когда пенсионерку обнаружили в лесу, она была сильно истощена и искусана насекомыми. Фото: пресс-служба МО МВД России "Качканарский"

В МО МВД "Качканарский" поступило сообщение о женщине 1943 года рождения, проживающей в Нижней Туре, которая ушла утром 22 июня в неизвестном направлении и не вернулась домой в течение суток. Поиски заняли 9 часов.

Женщину искали участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и МЧС. Когда пенсионерку обнаружили в лесу, она была сильно истощена, искусана насекомыми, передвигаться самостоятельно она не могла, поэтому ждала спасения сидя у дерева.

Выяснилось, что женщина отправилась в лес за грибами, но через какое-то время заблудилась. Телефона у нее при себе не было.

В пресс-службе МО МВД "Качканарский" напоминают, что отправляясь в лес нужно предупредить родственников о том, куда вы уходите, взять с собой мобильный, спички и воду. Во всех телефонах встроены GPS-трекеры, благодаря которым найти человека гораздо легче.

Областная газета Свердловской области

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