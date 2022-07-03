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Общество / Происшествия
3 июля 2022, 11:10

В Екатеринбурге столкнулись электросамокатчик и Lamborghini Aventador

ДТП

У машины поврежден только передний бампер. Фото: кадр из видео в группе "Бандитский центр ЕКБ" во "ВКонтакте"

На улице 8 Марта в Екатеринбурге школьник на электросамокате столкнулся с автомобилем Lamborghini Aventador. У машины поврежден только передний бампер.

По словам очевидца происшествия, мальчик сказал, что не может оплатить ремонт бампера.

"У парнишки спросили: работаешь где-то? Он ответил отрицательно. После этого ему сказали, что он будет бесплатно отрабатывать. Могу пожелать единственное — это найти школьнику деньги на компенсацию бампера", — говорится в сообщении в группе "Бандитский центр ЕКБ" во "ВКонтакте".

Другие очевидцы в комментариях к посту пишут, что несовершеннолетний самокатчик в столкновении не виноват: молодой человек выехал на проезжую часть на зеленый сигнал светофора, пока он завершал маневр, загорелся красный свет, и автомобиль начал движение. Под сообщением об аварии отписался и сам участник ДТП. По его словам, они с водителем Lamborghini решили вопрос мирно.

В ГИБДД по Екатеринбургу сообщение об аварии не поступало. 

Областная газета Свердловской области

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