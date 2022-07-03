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3 июля 2022, 12:05

В поселке под Каменском-Уральским мужчина устроил стрельбу напротив строящегося дома

МВД

На место происшествия выезжали полицейские. Фото: Павел Ворожцов

Во дворе жилого дома в поселке Мартюш неизвестный мужчина открыл стрельбу из ружья. На место происшествия выезжали полицейские.

Инцидент произошел 2 июля. Правоохранители, приехавшие на вызов, опросили жильцов дома, во дворе которого прозвучали выстрелы.

"Информации о пострадавших в органы внутренних дел не поступало. В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление точных обстоятельств случившегося и лиц, причастных к нему. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В СМИ отмечается, что мужчина был недоволен стройкой, которая ведется напротив его дома. С криками "Не стройте!" местный житель выстрелил в воздух, после чего направил оружие на людей, но повторно стрелять не стал.

Областная газета Свердловской области

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