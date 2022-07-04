На свердловской трассе водитель легковушки погиб в аварии с КамАЗом

Движение на участке, где произошло ДТП , не затруднено. Последствия аварии ликвидируются. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло смертельное ДТП. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, 40-летний мужчина-водитель автомобиля Ford выехал на встречку, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом. В результате аварии водитель легковушки погиб, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что погибший имел стаж вождения 6 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза. По итогу судмедэкспертизы станет известно был ли мужчина пьян.

Как рассказал автоинспекторам 53-летний водитель грузовика, он ехал по своей полосе, когда ему навстречу выехал Ford. Мужчина применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не совершать необдуманных маневров.

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