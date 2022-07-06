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6 июля 2022, 18:34

На улице Крауля в Екатеринбурге столкнулись Skoda Octavia и электросамокатчик

Место ДТП

27-летний самокатчик был доставлен в больницу с травмами головы и переломом голени. Фото: группа "ГИБДД Екатеринбурга" во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге на нерегулируемом перекрестке Крауля — Заводская столкнулись автомобиль Skoda Octavia и электросамокат Kugoo. 27-летний самокатчик был доставлен в больницу с травмами головы и переломом голени.

В момент аварии водитель Skoda поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. В этот время ему навстречу по дороге ехал электросамокат. Автомобиль при повороте не предоставил самокатчику преимущества в движении и допустил столкновение.

Мощность двигателя электросамоката составляет 350 Вт. В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу напоминают, что весь транспорт, мощность двигателя которого превышает 250 Вт, считается мопедом, и для его управления требуются водительские права категории "М", а также наличие мотошлема. Пострадавшему мужчине было вынесено постановление как раз из-за отсутствия шлема.

В отношении водителя Skoda полицейские также составили административный материал за нарушение правил ПДД.

Областная газета Свердловской области

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