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Общество / Происшествия
9 июля 2022, 16:07

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, бившего машины лопатой

полицейский

По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о дебошире. Мужчина колотил лопатой припаркованные автомобили.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу "Областной газете" рассказали, что по данному факту сотрудниками отдела полиции № 6 проводится проверка, устанавливаются подробности произошедшего. Изданию также уточнили, что подозреваемый задержан.

"По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение", — добавили там.

Отметим, информация об инциденте также появилась в соцсетях. Очевидцы сообщили, что на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово нетрезвый молодой человек бил автомобили совковой лопатой. Все произошло около 6 утра.

Областная газета Свердловской области

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