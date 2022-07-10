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10 июля 2022, 14:52

На затопленном карьере в Асбесте открыли стрельбу по рыбакам. Видео

  Юлия Пастух
Пистолет

Один человек получил ожог лица, плеча и предплечья. Фото: Алексей Кунилов

На берегу затопленного карьера прииска Пролетарского в Асбесте между рыбаками и "предпринимателями" произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Пострадал один человек.

По словам очевидца, к рыбачившим на берегу местным жителям подплыли двое мужчин на лодке и представились предпринимателями, якобы арендовавшими карьер. Они запретили ловить рыбу, в результате чего началась словесная перепалка. В итоге мужчины в лодке открыли стрельбу. Рыбаки в ответ начали кидать в оппонентов камни, после чего "предприниматели" уплыли.

Видео предоставил Вячеслав Прожерин

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, информация об инциденте поступила в дежурную часть Асбеста 7 июля в 22:15 из приемного покоя местной больницы, куда обратился один из рыбаков. 

"Медики установили, что у пострадавшего ожог лица, плеча и предплечья. Госпитализация ему не потребовалась, после оказания помощи его отпустили домой на амбулаторное лечение. По предварительным данным, в ходе конфликта применялся не травматический, а газовый пистолет, о чем свидетельствуют травмы потерпевшего", — уточнил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Личности участников конфликта установлены. В ближайшее время по данному инциденту будет проведена проверка.

Областная газета Свердловской области

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На затопленном карьере в Асбесте открыли стрельбу по рыбакам. Видео