В Екатеринбурге BMW врезался в дерево и перевернулся. Есть погибший

В результате аварии погиб человек, пострадали еще двое. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня ночью в Екатеринбурге напротив дома № 132 по улице Бисертской произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW-320 съехал с проезжей части, наехал на дерево и опрокинулся.

В результате аварии 45-летний мужчина-водитель и 26-летняя женщина-пассажир иномарки с различными травмами доставлены в больницу. Еще один пассажир — 36-летний мужчина — скончался до приезда скорой помощи, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Установлено, что транспортным средством управлял мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения за нетрезвое вождение и уезд с места ДТП. На месте происшествия госавтоинспекторами и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту аварии будет проведено расследование.