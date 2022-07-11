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Общество / Происшествия
11 июля 2022, 09:23

В Екатеринбурге BMW врезался в дерево и перевернулся. Есть погибший

ДТП

В результате аварии погиб человек, пострадали еще двое. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня ночью в Екатеринбурге напротив дома № 132 по улице Бисертской произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW-320 съехал с проезжей части, наехал на дерево и опрокинулся.

В результате аварии 45-летний мужчина-водитель и 26-летняя женщина-пассажир иномарки с различными травмами доставлены в больницу. Еще один пассажир — 36-летний мужчина — скончался до приезда скорой помощи, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Установлено, что транспортным средством управлял мужчина, ранее лишенный водительского удостоверения за нетрезвое вождение и уезд с места ДТП. На месте происшествия госавтоинспекторами и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По факту аварии будет проведено расследование.

Областная газета Свердловской области

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