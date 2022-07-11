В Екатеринбурге на пожаре погибла женщина

Следственный комитет выясняет причины гибели екатеринбурженки при пожаре на улице Дунайской. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Следственный комитет выясняет причины гибели екатеринбурженки при пожаре на улице Дунайской в Екатеринбурге. Возгорание произошло этой ночью в частном доме.

Огнем охватило 100 квадратных метров жилья. Пожар тушили 15 сотрудников МЧС и были задействованы 4 спецмашины. Из горящего дома вызволили женщину и доставили в больницу. К сожалению, спасти ее не удалось.

Сотрудники полиции установили личность погибшей женщины – ею оказалась местная жительница 1991 года рождения. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

По предварительным данным, екатеринбурженка могла отравиться продуктами горения. Как рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возможная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Сейчас проводятся опросы родственников погибшей, соседей и очевидцев ЧП.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.