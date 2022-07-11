На свердловских водоемах утонули уже 16 человек

Помните, несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу! Фото: Галина Соловьева

В минувшие выходные на водоемах Среднего Урала произошли две трагедии. Оба инцидента случились в Алапаевском районе.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, 10 июля при купании в городском пруду Алапаевска утонул ребенок. В тот же день в селе Толмачево в реке Нейва погиб мужчина. Обстоятельства этих происшествий устанавливаются. Всего с начала купального сезона на водоемах погибли 16 человек, в том числе 5 детей.

Отмечается, что спасатели и полицейские ежедневно организуют рейды по береговым зонам и призывают отказаться от купания на диких пляжах. В ходе патрулирований за прошедшие выходные составлены 25 административных материалов за нарушения мер безопасности на водоемах. Сумма взысканий составила 94 тысячи рублей. За все лето составлено 135 постановлений с суммой штрафов более чем 300 тысяч рублей.

"Независимо от вида водоема, будь то река, озеро или пруд, каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде. Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными. Не оставлять детей на берегу водоема без присмотра взрослых, не разрешать детям самовольно уходить к водоемам и купаться", — говорится в сообщении МЧС.

Граждан призывают не купаться и не нырять в незнакомом месте, в том числе на затопленных карьерах, которые представляют смертельную опасность.

Добавим, ранее региональное Управление Роспотребнадзора рассказало о самых опасных для купания водоемах. Подробнее об этом читайте тут.