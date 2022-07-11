Навигатор завел под мост

По предварительным данным, вес самосвала превышал максимально разрешённый для переезда по мосту. Фото: ГИБДД Свердловской области.

В Слободо-Туринском районе под тяжестью большегруза обрушилась деревянная переправа через реку Ница. По этому мосту жители трех населенных пунктов района – села Ницинское, поселка Звезда и деревни Юрты – напрямую ездили в Ирбит, Байкалово и Екатеринбург. Теперь же им приходится делать крюк в 40 с лишним километров.

Инцидент произошел ранним утром 7 июля. Самосвал грузоподъемностью в 25 тонн, который вез щебень из Сухого Лога в Ницинское, въехал на мост, рассчитанный на максимальную нагрузку в 12 тонн. Вместе с дорожным сооружением большегруз упал в реку.

Водитель не пострадал. Как он пояснил позже, по этой дороге его повел навигатор. Почему шофер проигнорировал предупреждающий знак, осталось загадкой.

Как рассказал глава Слободо-Туринского района Валерий Бедулев,сейчас населенные пункты района не отрезаны от мира: есть альтернативные пути объезда, но они менее удобны. Например, вместо того чтобы просто пересечь мост, жителям приходится сначала доезжать до Туринской Слободы и оттуда ехать по другому мосту. А это больше 40 километров. Осложнилась логистика и для жителей села Бобровское. Чтобы попасть в Ницинское, до которого напрямую рукой подать, приходится делать точно такой же огромный крюк.

Подъезды к мосту сейчас перекрыты. Временной переправы, скорее всего, не будет. Вместо этого администрация района вместе с Свердловскавтодором ищет способы, как быстрее отремонтировать поврежденный участок.

– Состоялся разговор с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Василием Старковым, есть понимание и поддержка быстрейшего восстановления моста, – прокомментировал Валерий Бедулев.

Но первым делом предстоит достать автомобиль, который до сих пор находится в воде.

– Водолазы должны отстегнуть прицеп, чтобы поднять машину по частям. После этого можно будет оценить ущерб и спланировать дальнейшие действия, – рассказала «Облгазете» глава Ницинского сельского поселения Татьяна Кузеванова.