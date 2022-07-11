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11 июля 2022, 19:02

Парашютисты авиалесоохраны тушат пожар в Серовском лесничестве

  Влад Гашенко
Горит лес

Пожар удалось обнаружить благодаря авиационному наблюдению 10 июля. Фото: Галина Соловьева

В Серовском лесничестве ликвидируют природный пожар площадью 7 гектаров. Причиной возгорания стала сухая гроза.

Пожар удалось обнаружить благодаря авиационному наблюдению 10 июля. К тушению огня сразу же привлекли пожарных парашютистов Уральской авиалесоохраны. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для обнаружения очагов возгорания в области действует многоступенчатая система мониторинга. Кроме использования авиации, контроль за лесами ведется с помощью спутниковой системы слежения и системы "Лесохранитель", которая включает 90 видеокамер. Задействованы также пешие патрули. 

Пожароопасный период в регионе длится полгода — с апреля по середину октября. В жаркую погоду особенно возрастает риск возгорания, поэтому специалисты призывают свердловчан при посещении лесов быть аккуратными, соблюдать правила пожарной безопасности. 

Если вы обнаружили возгорание, то позвоните по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

Областная газета Свердловской области

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