В Екатеринбурге полыхал ангар с техникой и автомобилями

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 08:55. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне поздно вечером на улице Комсомольской в Екатеринбурге произошел пожар. Горел металлический ангар с техникой и грузовиками внутри.

К прибытию огнеборцев площадь пожара составляла 750 квадратных метров. Всего в тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 45 человек личного состава. Они вытащили из ангара 3 баллона с пропаном.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В 01:30 огонь был локализован, в 03:57 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 08:55.

Пострадавших на месте пожара нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.