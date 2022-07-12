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12 июля 2022, 09:50

В Екатеринбурге полыхал ангар с техникой и автомобилями

пожар

Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 08:55. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне поздно вечером на улице Комсомольской в Екатеринбурге произошел пожар. Горел металлический ангар с техникой и грузовиками внутри.

К прибытию огнеборцев площадь пожара составляла 750 квадратных метров. Всего в тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 45 человек личного состава. Они вытащили из ангара 3 баллона с пропаном.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В 01:30 огонь был локализован, в 03:57 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 08:55.

Пострадавших на месте пожара нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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