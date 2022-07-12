В Екатеринбурге полыхал ангар с техникой и автомобилями

Накануне поздно вечером на улице Комсомольской в Екатеринбурге произошел пожар. Горел металлический ангар с техникой и грузовиками внутри.
К прибытию огнеборцев площадь пожара составляла 750 квадратных метров. Всего в тушении пожара были задействованы 14 единиц техники и 45 человек личного состава. Они вытащили из ангара 3 баллона с пропаном.
В 01:30 огонь был локализован, в 03:57 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 08:55.
Пострадавших на месте пожара нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.