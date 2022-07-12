За сутки на Среднем Урале потушили три лесных пожара

Причина возгорания — неосторожное обращение людей с огнем и сухие грозы. Фото: Галина Соловьева

Специалисты Уральской базы по авиационной охране лесов и лесных служб ликвидировали за прошедшие сутки три возгорания в лесах Асбестовского, Режевского и Серовского городских округов. Причина пожаров — неосторожное обращение людей с огнем и сухие грозы.

По данным на 10:00 12 июля, еще три возгорания обнаружили в лесных массивах на территории Артемовского, Серовского городских округов, Сухого Лога. В ликвидации пожаров задействована специальная техника — тракторы и пожарные автомобили.

Напомним, ранее был утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории региона в 2022 году. Согласно нему, в случае необходимости к борьбе с огнем в лесах может быть привлечено 4,5 тысячи человек, задействовано около 2 тысяч единиц техники, передает департамент информполитики Свердловской области.