На Урале в жилом доме полыхал салон красоты

Информации о пострадавших нет. Фото: Галина Соловьева

Сегодня рано утром в Малышевском городском округе на улице Автомобилистов произошел пожар. Горело оборудование в салоне красоты, расположенном на первом этаже муниципального трехэтажного жилого дома.

Информация поступила на пульт диспетчера в 05:59 утра. На площади четырех квадратных метров полыхали массажное кресло и кабина солярия.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 10 человек, в том числе трех детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Отмечается, что на пожаре работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

В 06:07 огонь был локализован, в 06:09 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:41.