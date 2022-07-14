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Общество / Происшествия
14 июля 2022, 09:15

На Урале в жилом доме полыхал салон красоты

МЧС

Информации о пострадавших нет. Фото: Галина Соловьева

Сегодня рано утром в Малышевском городском округе на улице Автомобилистов произошел пожар. Горело оборудование в салоне красоты, расположенном на первом этаже муниципального трехэтажного жилого дома.

Информация поступила на пульт диспетчера в 05:59 утра. На площади четырех квадратных метров полыхали массажное кресло и кабина солярия. 

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 10 человек, в том числе трех детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Отмечается, что на пожаре работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

В 06:07 огонь был локализован, в 06:09 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:41.

Областная газета Свердловской области

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