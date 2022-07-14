Темы дня

Общество / Происшествия
14 июля 2022, 09:57

В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадали два человека

ДТП

Пострадали два человека. Фото: Геннадий Богатырев

Вчера поздно вечером в столице Урала на улице Восточной произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

Как рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, автомобиль Hyundai Accent двигался со стороны ул. Малышева по Восточной в сторону Куйбышева. При повороте налево он не предоставил преимущество Mercedes-Benz. После столкновения машину отбросило на припаркованные Toyota и Kia.

В результате аварии пострадали водитель Hyundai и пассажирка Mercedes-Benz. Они доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП, в которых травмы получили 6 человек. Сотрудниками ГИБДД зарегистрированы два столкновения транспортных средств, наезд на препятствие и наезд на стоящее транспортное средство.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.07.2022, 23:36 / Культура
В Екатеринбурге прошла Встреча выпускников КВН-2022
15.07.2022, 21:03 / Общество
В Екатеринбурге будут судить женщину, которая заработала на доверчивых людях более 4 миллионов рублей
15.07.2022, 19:40 / Общество
Коммунальные службы Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за непогоды
15.07.2022, 18:17 / Экономика
Российские семьи смогут оплатить частные детсады маткапиталом
15.07.2022, 18:05 / Общество
Более 3,6 тысячи лифтов заменили на Среднем Урале с 2016 года