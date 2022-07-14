В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадали два человека

Пострадали два человека. Фото: Геннадий Богатырев

Вчера поздно вечером в столице Урала на улице Восточной произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

Как рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, автомобиль Hyundai Accent двигался со стороны ул. Малышева по Восточной в сторону Куйбышева. При повороте налево он не предоставил преимущество Mercedes-Benz. После столкновения машину отбросило на припаркованные Toyota и Kia.

В результате аварии пострадали водитель Hyundai и пассажирка Mercedes-Benz. Они доставлены в больницу.

Всего за прошедшие сутки в городе произошло 4 ДТП, в которых травмы получили 6 человек. Сотрудниками ГИБДД зарегистрированы два столкновения транспортных средств, наезд на препятствие и наезд на стоящее транспортное средство.