В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП с электросамокатчиком

По факту ДТП проводится расследование. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб самокатчик. По предварительным данным, молодой человек упал под колеса "Газели".

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Произошло все накануне вечером в районе дома на ул. Донбасской, 60/1, сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По информации очевидцев, мужчина двигался на электросамокате по тротуару. Он не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего упал на проезжую часть, где проезжал автомобиль. По факту ДТП проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от него самого. Стоит соблюдать ПДД.