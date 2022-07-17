Потерявшуюся под Североуральском пенсионерку нашли с переохлаждением

Сейчас пенсионерка находится в терапевтическом отделении горбольницы. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Еще в понедельник 83-летняя женщина уехала на дачу в коллективный сад под Североуральском и пропала. Об исчезновении пенсионерки ее родственница сообщила в полицию 15 июля.

На поиски пропавшей были направлены полиция, МЧС, добровольцы. Обследовали дачи и лесной массив, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

16 июля в 30 метрах от коллективного сада в лесу врио замначальника полиции по ООП капитан полиции Константин Аверин и старший лейтенант внутренней службы Алексей Гляделов обнаружили потерявшуюся. Она была жива, однако говорить и двигаться не могла.

На место вызвали скорую помощь. Сейчас пенсионерка находится в терапевтическом отделении горбольницы. По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем. Также у нее диагностировано общее переохлаждение.