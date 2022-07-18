Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту стрельбы на Крауля

Обстоятельства инцидента уточняются. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге на улице Крауля произошел конфликт со стрельбой. Инцидентом заинтересовалась полиция, организована проверка.

Информация о происшествии появилась накануне вечером в группе "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург". Очевидцы сообщали, что на парковке у дома № 168Б на Крауля были слышны стрельба и хлопки.

Как уточнили "Областной газете" в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на место выезжали наряды комплексных сил полиции и следственно-оперативная группа территориального ОВД. Обстоятельства уточняются.