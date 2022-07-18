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Общество / Происшествия
18 июля 2022, 16:27

После стрельбы на Крауля полицейские задержали 22 человека

полицейский

Ситуация находится под контролем руководства городской и областной полиции. Фото: Алексей Кунилов

Стали известны подробности инцидента на улице Крауля, 168Б в Екатеринбурге. Ранее очевидцы сообщали о конфликте со стрельбой на парковке дома.

Как информировал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщение о группе неизвестных, которые якобы устроили стрельбу,  поступило в дежурную часть ОП № 9 в 22:30 17 июля. На место были направлены наряды городской полиции, представители подразделения по борьбе с организованной преступностью, бойцы спецподразделения "Гром". В итоге задержано 22 человека. У них изъяли несколько единиц травматического оружия, патроны, балаклавы, а также ножи и биты. С каждым сейчас работают сыщики.

По предварительным данным, разборки на Крауля и ЧП в бизнес-центре "Манхэттен" на Мамина-Сибиряка, где избили охранника, могут быть звеньями одной цепи.

"ЧП в бизнес-центре "Мантхэттен" носит тлеющий характер на протяжении долгого периода. Две управляющие компании пытаются любой ценой решить вопрос, кто будет обслуживать бизнес-центр. Этот давний спор пытается разрешить Арбитражный суд Московской области. Та же группа, которая отличилась в бизнес-центре, вечером таким же криминальным способом намеревалась насильственно захватить автопарковку на Крауля, но эту попытку оперативно пресекли", — подчеркнул полковник Горелых.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о привлечении подозреваемых как к административной (за дебош на Крауля), так и к уголовной ответственности (за избиение охранника).

Областная газета Свердловской области

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После стрельбы на Крауля полицейские задержали 22 человека