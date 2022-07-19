В Дегтярске ночной пожар выгнал на улицу более 20 человек

Пожар потушен в течение четырех минут. Фото: Алексей Кунилов

В Дегтярске в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина произошел пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в начале ночи, в 00:06.

К месту происшествия на трех спецмашинах выезжали 7 человек. До их прибытия здание самостоятельно покинули 10 жильцов. Еще 12 человек были эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями, в том числе двое выведены с помощью спасательных устройств. Пострадавших нет.

Установлено, что на площади 15 квадратных метров полыхало домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже. Пожар потушен в течение четырех минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.