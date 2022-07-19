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Общество / Происшествия
19 июля 2022, 12:09

Екатеринбурженка устроила пожар в 15-этажке, залив горящее масло водой

приготовление еды

Тушить горящее масло водой категорически нельзя. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в 15-этажном доме на улице Евгения Савкова произошел пожар. Причиной стало возгорание масла при приготовлении пищи, которое хозяйка попыталась потушить водой.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, при пожаре никто не пострадал. Дом покинули 52 жильца, 9 человек спасли пожарные. Огнем было уничтожено домашнее имущество на площади 20 "квадратов" в квартире на седьмом этаже.

Гражданам напоминают, что тушить горящее масло водой категорически нельзя. При попадании воды в масло происходит его мгновенное вскипание и выброс пламени, что неминуемо приводит к пожару. Как правильно себя вести в такой ситуации, рассказал начальник караула второй пожарно-спасательной части Екатеринбурга Антон Мальцев.

В частности, специалист советует выключить плиту и накрыть воспламенившуюся посуду крышкой. Доступ кислорода к огню прекратится и, соответственно, прекратится горение.

Областная газета Свердловской области

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Екатеринбурженка устроила пожар в 15-этажке, залив горящее масло водой