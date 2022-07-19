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19 июля 2022, 18:45

В ДТП с грузовиком на уральской трассе погибли 2 человека

  Юлия Пастух
ДТП на трассе

Авария случилась около Богдановича. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем на трассе Екатеринбург — Тюмень около Богдановича произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении грузовой фуре, которая ехала по главной", передает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одна пассажирка ВАЗ-2105 получила травмы, ей оказывают помощь врачи скорой.

Фото: пресс-служба УГИБДД Свердловской области

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе затруднено.

Областная газета Свердловской области

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