В ДТП с грузовиком на уральской трассе погибли 2 человека

Сегодня днем на трассе Екатеринбург — Тюмень около Богдановича произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
"По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении грузовой фуре, которая ехала по главной", передает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одна пассажирка ВАЗ-2105 получила травмы, ей оказывают помощь врачи скорой.
Обстоятельства ДТП выясняются. Движение на трассе затруднено.