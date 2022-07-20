В Екатеринбурге на пожаре погибла 4-летняя девочка

Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Организована проверка. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Сегодня ночью в екатеринбургском СНТ "Пластик" полыхал дом. После тушения постройки огнеборцы обнаружили тело ребенка.

Как рассказал "Областной газете" пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, первые сведения о трагедии поступили в дежурную часть ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу в 06:01 от коллег из пожарной части. Далее последовало сообщение от врачей бригады скорой помощи, которые констатировали смерть.

Личность ребенка установлена. Ее звали Таня, она 2018 года рождения. Более точные детали случившегося сейчас устанавливаются представителями МВД, СКР и МЧС.

По данным старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району выехали на место инцидента. Сейчас они осматривают место происшествия, опрашивают родственников погибшей, соседей, а также очевидцев случившегося.

Данным инцидентом заинтересовалась прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга. Организована проверка. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, на пожаре также пострадал хозяин дома — отец девочки. Он с предварительным диагнозом "острое отравление продуктами горения" доставлен в больницу. Мать и другой ребенок (2020 года рождения) не пострадали.