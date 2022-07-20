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20 июля 2022, 11:21

В Екатеринбурге водитель влетел в дерево и погиб

ДТП

Водитель не получал водительское удостоверение и взял ключи от автомобиля у сестры. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня в 3:40 ночи на Сибирском тракте произошла авария. Разбился 22-летний водитель Renault Sandero.

По предварительным данным, автомобиль ехал в сторону переулка Волчанский. Водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии молодой человек скончался. Сотрудники МЧС извлекли тело из транспортного средства.

Установлено, что водитель не получал водительское удостоверение и взял ключи от автомобиля у сестры. Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим, а также не передавать ключи от машины тем, кто не имеет прав и не умеет управлять автомобилем.

Областная газета Свердловской области

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