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21 июля 2022, 09:21

В Екатеринбурге на пожаре спасли шесть человек

пожар

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:50. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в 9-этажном доме на улице Татищева произошел пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 01:14.

К месту происшествия на семи машинах выезжал 21 огнеборец. С помощью дыхательных аппаратов пожарные спасли шесть человек. По лестничным маршам было эвакуировано еще 17 жильцов, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Информации о пострадавших нет.

Установлено, что на площади четыре "квадрата" горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже. В 01:25 огонь был локализован, в 01:30 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 01:50.

Областная газета Свердловской области

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