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21 июля 2022, 14:32

В Березовском горит мусорный полигон

пожар на полигоне

На мусорном полигоне в районе 44 квартала вспыхнул пожар. Фото: telegram-канал Березовский. Сила_БГО

В районе Западной промзоны Березовского тушат пожар. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 13:38. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. На месте работают 12 человек личного состава, 4 единицы спецтехники. Информация уточняется.

"Тушение огня осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников. Проводится наращивание группировки МЧС России", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как отмечается в telegram-канале Березовский. Сила_БГО, на месте работает замглавы Березовского городского округа по ЖКХ Антон Еловиков. Он определяет необходимые силы и средства для ликвидации пожара.

Видео: telegram-канал Березовский. Сила_БГО

Областная газета Свердловской области

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