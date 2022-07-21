В Березовском горит мусорный полигон

На мусорном полигоне в районе 44 квартала вспыхнул пожар. Фото: telegram-канал Березовский. Сила_БГО

В районе Западной промзоны Березовского тушат пожар. Возгорание произошло на полигоне твердых бытовых отходов.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 13:38. По оперативной информации, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. На месте работают 12 человек личного состава, 4 единицы спецтехники. Информация уточняется.

"Тушение огня осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников. Проводится наращивание группировки МЧС России", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как отмечается в telegram-канале Березовский. Сила_БГО, на месте работает замглавы Березовского городского округа по ЖКХ Антон Еловиков. Он определяет необходимые силы и средства для ликвидации пожара.

Видео: telegram-канал Березовский. Сила_БГО