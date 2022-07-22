Мусорный полигон в Березовском тушили всю ночь

В тушении пожара помогали пожарные расчеты и техника из Березовского, Лосиного, Монетного, Кедровки, Екатеринбурга, а также Водоканала. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В 07:37 огнеборцы ликвидировали открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов в Березовском. Сейчас идет проливка тлеющего мусора.

Как рассказал глава городского округа Евгений Писцов в личном telegram-канале, ситуация на полигоне стабилизировалась. Всю ночь там работали пожарные. Самосвалы подвозили песок, фронтальный погрузчик растаскивал его по верхней кромке тела полигона, бульдозер сталкивал вниз на вертикальный борт.

Сейчас на месте работает 9 человек и две спецмашины, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Подвоз песка, по решению оперштаба, продолжается.

Ранее сообщалось, что пожар на полигоне ТБО локализован на площади 2 000 квадратных метров. Для замеров проб воздуха на место выезжали специалисты Роспотребнадзора. По данным надзорного ведомства, превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Напомним, пожар на мусорном полигоне начался накануне днем. Тушение огня осложнялось ветреной погодой и удаленностью водоисточников.