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22 июля 2022, 11:12

В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень погиб мужчина

ДТП

Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня ночью на автодороге Екатеринбург – Тюмень произошло массовое ДТП — столкнулись три автомобиля. Погиб один человек.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 выехал на обочину, где столкнулся со стоящей "ГАЗелью". После этого грузовик отбросило на находящийся впереди полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате аварии на месте скончался водитель легковушки. Ушибы спины получил автолюбитель из второй машины.

Установлено, что погибший мужчина — житель Тюмени со стажем вождения 17 лет. Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, двигаться с пониженной скоростью, избегать опасных маневров, не допускать управление транспортным средством в утомленном состоянии.

Областная газета Свердловской области

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