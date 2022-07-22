На Урале водитель иномарки потерял сознание и врезался в дом

Пострадавшие в аварии госпитализированы. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня в коллективном саду Полевского произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

По предварительным данным, 67-летний водитель Renault Sandero потерял сознание и съехал с дороги. Машина протаранила забор, а дальше въехала в частный дом. В результате аварии пострадали автолюбитель и его жена, находящаяся в этот момент в иномарке. Они госпитализированы.

По словам водителя, во время движения ему стало плохо, он потерял сознание, в результате чего совершил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекция призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, отказаться от управления транспортными средствами, если чувствуете недомогание и усталость. При малейших признаках ухудшения состояния нужно остановиться и обратиться за помощью медиков.