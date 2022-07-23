Ночью в Каменске-Уральском полыхал BMW 3

Машины горели в Каменске-Уральском, Первоуральске и Карпинске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в трех свердловских городах горели автомобили. В том числе огнем был поврежден BMW 3.

Информация о пожаре на улице Октябрьской в Каменске-Уральском поступила на пульт диспетчера в 04:35. К месту происшествия выезжали 7 человек. Машину потушили за пару минут. У нее сгорели моторный отсек и кузов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Еще два инцидента произошли в Первоуральске на ул. Ватутина (в 02:58) и Карпинске на ул. Лермонтова (в 01:39). В первом городе полыхал Toyota Land Cruiser Prado — повреждены моторный отсек и кузов автомобиля, а во втором — полностью сгорела "Ока".