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23 июля 2022, 18:37

В Ивдельском ГО спасатели эвакуировали 12 туристов

спасение туристов

Жизни и здоровью туристов ничего не угрожает. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Свердловские спасатели пришли на помощь незарегистрированной туристической группе из 10 взрослых и 2 детей (11 и 14 лет). Инцидент произошел накануне в районе поселка Бурмантово Ивдельского городского округа.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, туристы отправились из Бурмантово в Суеватпауль. Ехали они на вездеходе, который многократно ломался. Они проводили ремонт и продолжали путь. 

Однако, через 38 километров гусеница машины слетела в болото. Группа пешим ходом добралась до места назначения и вышла на связь со спасателями с просьбой об эвакуации.

"На выручку туристам по полученным по телефону координатам выдвинулись спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 МЧС России. Менее чем через четыре часа туристы были доставлены в Хорпию", — говорится в сообщении. Отмечается, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

Областная газета Свердловской области

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