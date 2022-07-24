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Общество / Происшествия
24 июля 2022, 09:44

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП с двумя погибшими

  Юлия Пастух
ДТП

По факту аварии будет проведено расследование. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня ночью на Сибирском тракте автомобиль "Форд Мондео" съехал с проезжей части и влетел в столб с дорожным знаком.

"По предварительной информации, 44-летний водитель, двигаясь по Сибирскому тракту со стороны переулка Волчанского в сторону Варшавской, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства", — сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В результате аварии пассажир легковушки скончался на месте, водитель умер в реанимации ГКБ № 36.

За рулем автомобиля "Форд Мондео" находился 44-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 19 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Началась проверка, в ходе которой будет установлена причина ДТП

Областная газета Свердловской области

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