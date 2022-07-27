На Урале в ДТП с лесовозом погибли два ребенка

Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области на автодороге Прокопьевская Салда — Пия произошло ДТП. Легковушка под управлением подростка столкнулась с грузовиком.

По предварительной информации, за рулем автомобиля ВАЗ находился 16-летний парень, не имеющий прав. Он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовым автомобилем "Урал", перевозившим лес.

В результате аварии погибли водитель и 12-летняя пассажирка легковушки. Ее 14-летняя сестра с травмами доставлена в больницу. Девочки ехали на заднем сидении и не были пристегнуты, сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД России.

Известно, что юный автолюбитель гостил у бабушки и знал, где она хранит ключи от автомобиля. Обстоятельства инцидента выясняются.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять автомобилем разрешено только с 18 лет, имея водительское удостоверение соответствующей категории. Родителям необходимо контролировать досуг своих детей, ограничить доступ к ключам от транспортных средств.