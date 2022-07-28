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28 июля 2022, 10:05

В Каменске-Уральском ребенка придавило забором во время игры

  Юлия Пастух
Скорая на детской площадке

Прокуратура организовала проверку. Фото: группа "ВКонтакте" "Инцидент Каменск-Уральский"

Вечером 27 июля на улице 2-й Рабочей в Каменске-Уральском на ребенка упала часть забора.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по предварительным данным, девочка 5 лет во время игры около детской площадки случайно задела подпорку забора частного дома. В итоге часть конструкции упала на ребенка.

На место инцидента была вызвана бригада скорой помощи, девочку госпитализировали. В больнице у нее диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника, после чего отпустили домой под амбулаторное наблюдение хирурга.

В надзорном ведомстве отметили, что родители ребенка на учете в органах системы профилактики не состояли. По факту случившегося прокуратурой Каменска-Уральского организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.

Областная газета Свердловской области

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В Каменске-Уральском ребенка придавило забором во время игры