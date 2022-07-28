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28 июля 2022, 10:45

В Екатеринбурге "заминировали" административное здание на улице Малышева

  Юлия Пастух
Люди на улице

Фото: Полина Зиновьева

Несколько минут назад поступило сообщение о минировании здания на ул. Малышева, 101, в котором находятся свердловские министерства и редакция "Областной газеты".

Как передает корреспондент "ОГ", в настоящий момент людей эвакуировали. В Росгвардии уточнили, что данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, в здании на Малышева, 101 располагаются областные министерства природных ресурсов и экологии, физической культуры и спорта, аппарат Общественной палаты, молодежное правительство, управление архивами, а также несколько региональных департаментов.

Фото: Полина Зиновьева

Областная газета Свердловской области

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