В Екатеринбурге "заминировали" административное здание на улице Малышева

Фото: Полина Зиновьева

Несколько минут назад поступило сообщение о минировании здания на ул. Малышева, 101, в котором находятся свердловские министерства и редакция "Областной газеты".

Как передает корреспондент "ОГ", в настоящий момент людей эвакуировали. В Росгвардии уточнили, что данный инцидент пока не комментируют.

Напомним, в здании на Малышева, 101 располагаются областные министерства природных ресурсов и экологии, физической культуры и спорта, аппарат Общественной палаты, молодежное правительство, управление архивами, а также несколько региональных департаментов.