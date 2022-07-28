Полиция задержала двух екатеринбуржцев, которые устроили стрельбу на Посадской

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Посадской устроили перестрелку возле магазина. Сотрудники МВД задержали нарушителей и доставили их в территориальный отдел полиции.
Об инциденте в правоохранительные органы сообщили жильцы ближайших домов, которые сначала подумали, что кто-то запускает фейерверк.
Как рассказывают очевидцы в соцсетях, стрельба предположительно велась из пневматического оружия. Около одной из машин заметили лежащего человека, которого впоследствии увезли в неизвестном направлении.
"В настоящее время в связи с происшествием в территориальный ОВД доставлены двое граждан. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение", — прокомментировали происшествие в городском УМВД.