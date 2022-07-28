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Общество / Происшествия
28 июля 2022, 12:55

Полиция задержала двух екатеринбуржцев, которые устроили стрельбу на Посадской

Пистолет

Стрелки были доставлены в отдел полиции. Фото: Алексей Кунилов

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Посадской устроили перестрелку возле магазина. Сотрудники МВД задержали нарушителей и доставили их в территориальный отдел полиции.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщили жильцы ближайших домов, которые сначала подумали, что кто-то запускает фейерверк.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, стрельба предположительно велась из пневматического оружия. Около одной из машин заметили лежащего человека, которого впоследствии увезли в неизвестном направлении.

"В настоящее время в связи с происшествием в территориальный ОВД доставлены двое граждан. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение", — прокомментировали происшествие в городском УМВД.

Областная газета Свердловской области

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