Полиция задержала двух екатеринбуржцев, которые устроили стрельбу на Посадской

Стрелки были доставлены в отдел полиции. Фото: Алексей Кунилов

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Посадской устроили перестрелку возле магазина. Сотрудники МВД задержали нарушителей и доставили их в территориальный отдел полиции.

Об инциденте в правоохранительные органы сообщили жильцы ближайших домов, которые сначала подумали, что кто-то запускает фейерверк.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, стрельба предположительно велась из пневматического оружия. Около одной из машин заметили лежащего человека, которого впоследствии увезли в неизвестном направлении.

"В настоящее время в связи с происшествием в территориальный ОВД доставлены двое граждан. Сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и личности всех участников инцидента. По результатам начатой проверки полицией будет принято соответствующе процессуальное решение", — прокомментировали происшествие в городском УМВД.