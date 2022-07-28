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28 июля 2022, 14:42

В Полевском ГО ликвидировали лесной пожар

лесной пожар

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Фото: Галина Соловьева

Сегодня, 28 июля, сотрудники Уральской авиалесоохраны ликвидировали лесной пожар в Полевском городском округе. Площадь возгорания составила 14 гектаров.

В тушении были задействованы 14 человек и 2 трактора. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что за прошедшие сутки также было ликвидировано два возгорания на территории Нижнетагильского лесничества и ГО Первоуральск. Общая площадь повреждений составила менее одного гектара.

Напоминаем, пожароопасный сезон на Среднем Урале начался с 15 апреля и продлится до середины октября. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".

Областная газета Свердловской области

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