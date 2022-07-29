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29 июля 2022, 14:25

Юные свердловчане стали чаще гибнуть на водоемах

водоем

Всего в этом году утонуло 36 свердловчан, в том числе 8 детей. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области отмечается рост детской смертности на воде. С начала купального сезона погибли 8 несовершеннолетних.

Об этом сообщил замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов на сегодняшней пресс-конференции.

"В этом году отмечается существенный рост детской гибели. Все случаи, можно сказать смело, произошли по вине родителей. Родители отвлекаются, не наблюдают за детьми", — отметил он.

По его данным, всего в этом году утонуло 36 свердловчан, в том числе 8 детей. В аналогичный период прошлого года этот показатель был ниже — 20 взрослых и 4 детей. При этом, в случае со взрослыми, 70% погибших отправились купаться пьяными.

Ранее "Областная газета" писала, что в Асбесте утонул ребенок. Мальчик 2009 года рождения пытался найти в воде свои очки.

Областная газета Свердловской области

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