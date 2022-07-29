В Алапаевске сотрудники ГИБДД эвакуировали жильцов из горящего дома

Сотрудники ГИБДД заметили пожар по столбу черного дыма. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Наряд ДПС в составе лейтенанта Егора Ячменева, младшего сержанта Владислава Францева и стажера Данилы Бородина эвакуировал жильцов горящего дома на улице Говырина в Алапаевске. Мужчина, в квартире которого произошло возгорание, потерял сознание — полицейские вынесли его на руках.

Сотрудники ГИБДД заметили пожар по столбу черного дыма. Прибыв на место происшествия, стражи правопорядка выяснили, что возгорание произошло на втором этаже. Госавтоинспекторы вызвали пожарных и начали эвакуацию.

В квартире, где начался пожар, проживает мужчина 1978 года рождения.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

"Проникнуть внутрь без специальной защиты не представлялось возможным. Подоспевшие спасатели вскрыли дверь в помещение и локализовали огонь, позволив стражам порядка на руках вынести находившегося без сознания мужчину. Бригада скорой помощи доставила его с ожогами в медицинское учреждение. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Спасенные жильцы дома направили в адрес начальника МО МВД России "Алапаевский" благодарность. Сейчас решается вопрос о поощрении полицейских.