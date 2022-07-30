Неподалеку от поселка Арти двое подростков врезались в ГАЗель на мопеде

14-летний водитель и 16-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Авария с участием мопеда Vento Riva 2 и автомобиля ГАЗель произошла на 0 километре автодороги "Обход поселка Арти". Несовершеннолетний водитель и пассажир мопеда были госпитализированы в Артинскую центральную районную больницу.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель мопеда не уступил проезжую часть грузовому автомобилю, который двигался по главной дороге. 14-летний водитель и 16-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД установили, что мопед был куплен подростком на скопленные средства. В момент аварии водитель был в шлеме, но без спецэкипировки, у пассажира защита отсутствовала вообще. Прав на управление транспортным средством у 14-летнего мотоциклиста нет в силу возраста.

33-летний водитель автомобиля ГАЗель рассказал, что проживает в Ставропольском крае, имеет стаж управления автомобилем 12 лет, в 2022 году к административной ответственности привлекался 1 раз.

"По факту происшествия сотрудниками полиции будет направлена информация в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов детей", — добавили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.