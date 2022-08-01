Под Березовским тушат горящие торфяники на 9 гектарах

Возгорание тушат более 30 сотрудников Уральской базы авиационной охраны лесов. Фото: Галина Соловьева

Специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов локализовали торфяной пожар возле поселка Солнечного в Березовском городском округе.

Площадь пожара 9 гектаров, угрозы населенным пунктам нет. На месте работают более 30 сотрудников авиабазы, также задействовано 10 единиц техники. Решается вопрос строительства рукавной линии для подачи воды, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Сложность тушения торфяников в том, что тление торфа происходит глубоко под землей. Для ликвидации пожара планируем применять заболачивание и размывку очагов тления водой", — пояснил директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

За ситуацией, по его словам, специалисты наблюдают с помощью видеокамер, установленных на вышках сотовой связи, и квадрокоптеров. Также проводится наземный и авиационный мониторинг, исследуются данные со спутника.

Сообщать о лесных пожарах просят по бесплатному телефону авиалесоохраны 8 800 100-94-00, единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".